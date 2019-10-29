Трагедия в Меленковском районе. Близ села Ляхи в результате несчастного случая погибла шестиклассница.

Трагедия в Меленковском районе. Близ села Ляхи в результате несчастного случая погибла шестиклассница. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.По предварительной информации, в понедельник, 28 октября, школьники во время каникул играли в поле, где находились рулоны сена, сложенные пирамидой. Девочку придавило одним из них, выбраться она не смогла. На место прибыли спасатели и сотрудники "скорой", но спасти ребенка не удалось. Известно, что погибшая воспитывалась в многодетной, благополучной семье. Подробности происшествия уточняются.