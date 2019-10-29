Жительница Камешковского района ушла за грибами и не смогла найти обратную дорогу.

Сообщение о пропаже 55-летней местной жительницы поступило в ОМВД России по Камешковскому району Владимирской области около 5 часов вечера 22 октября. Сын женщины пояснил, что несколько часов назад она отправилась за грибами, а спустя время позвонила с просьбой о помощи, так как обратную дорогу самостоятельно найти не смогла.Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам.Полицейские из разных подразделений изучали местность, где, предположительно, могла находиться потерявшаяся.Через несколько часов сотрудники ОГИБДД обнаружили женщину в лесном массиве. Увидев полицейских, местная жительница, не сдерживая радости, выразила искреннюю благодарность за оказанную помощь.Сейчас её жизни ничего не угрожает.