Лутченко Виктория Алексеевна 2004 г.р. (15 лет). С 25 октября 2019 года её местонахождение неизвестно.

Во Владимирской области пропала 15-летняя девушка - Лутченко Виктория Алексеевна 2004 г.р. (15 лет). Девушка - жительница деревни Отяевка Кольчугинского района Владимирской области, но может находиться и в Москве. С 25 октября 2019 года ее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зелёно-карие.Была одета: тёмно-серая куртка, синие джинсы.Инфорг: Татьяна (89042523737). Тема на форуме: .