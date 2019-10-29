На протяжении 3 месяцев 34-летняя женщина воровала ювелирные украшения у работодательницы

На протяжении 3 месяцев 34-летняя женщина, устроившаяся подрабатывать помощницей по хозяйству к 56-летней жительнице г. Струнино, воровала из хозяйской шкатулки ювелирные украшения. Пропажу потерпевшая обнаружила только в октябре и сразу же обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 340 000 руб. Сотрудники полиции установили местонахождение драгоценностей. В отношении бывшей домработницы возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщают в региональном УМВД.