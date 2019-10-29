Евгений Примаков видел развитие и спасение России в президенте Владимире Путине, считал его главным преимуществом нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 90-летию политика.

Евгений Примаков видел развитие и спасение России в президенте Владимире Путине, считал его главным преимуществом нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 90-летию политика.На выставке "Путь созидателя" представлены уникальные документы, фотографии и личные вещи Примакова. В ее открытии приняли участие руководство Думы, главы всех фракций нижней палаты, а также родные и близкие политика.Мероприятие собрало вместе людей самых разных взглядов:левых и правых, консерваторов и либералов, отметил Вячеслав Володин. "По-другому ибыть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он – патриот,человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы онабыла сильной", – подчеркнул спикер Госдумы.Жизнь Евгения Примакова была неразрывно связана с Родиной,его профессиональная деятельность пришлась в том числе на самые трудные временав истории нашей страны. Спикер напомнил, что в период руководства ПримаковымМинистерства иностранных дел внешнеполитическое ведомство существенно изменило подходы и начало отстаивать интересы страны.Следующей важной вехой в жизни Евгения Максимовича сталоруководство правительством. Благодаря грамотной политике главы кабмина странасправляется с последствиями дефолта. Затем работа в Госдумы,Торгово-промышленной палате.Евгений Максимович – прекрасный семьянин, человек с широкойдушой и любящим сердцем, подчеркнул спикер нижней палаты. По словам Володина,Примакову была присуща определенная манера общения, чувство тонкого юмора исарказма. Законодатель напомнил об интересном случае, произошедшем в 2014 году."Мы с ним общались и здесь ему позвонила госпожаОлбрайт (Мадлен Олбрайт, американский дипломат, экс-руководитель ГосдепаСША. – Прим.ред.) Вы знаете, это время, когда Крым принял решение быть вместе сРоссией и мы воссоединились, отношения были непростые. Я не знаю, о чем ониговорили, слышал лишь его такое выражение: "Чем сложнее отношения между нашимистранами, тем лучше ты говоришь по-русски", – рассказал Володин.Евгений Примаков связывал будущее России с ВладимиромПутиным, считал его преимуществом нашей страны и всегда подчеркивал, чтопрезиденту необходимо помогать, подчеркнул спикер Госдумы."В Путине онвидел спасение России и ее развитие", – отметил председатель нижнейпалаты.Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. В1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения, азатем аспирантуру экономического факультета МГУ. В последующие годы Примаковзанимался журналистикой, активно работал со странами Ближнего Востока. В 1985году он возглавил Институт мировой экономики и международных отношений Академиинаук СССР.После распада СССР начался новый этап в карьере ЕвгенияМаксимовича. В декабре 1991 года он стал первым директором Службы внешней разведкиРоссии. Спустя пять лет встал во главе МИДа, а еще через два года, послеавгустовского дефолта, президент Борис Ельцин доверил ему возглавитьправительство. Через два года Примаков перешел на работу в Госдуму, а затемстал президентом Торгово-промышленной палаты России. Политика не стало 26 июня2015 года.