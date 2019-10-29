Евгений Примаков видел развитие и спасение России в президенте Владимире Путине, считал его главным преимуществом нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 90-летию политика.
Евгений Примаков видел развитие и спасение России в президенте Владимире Путине, считал его главным преимуществом нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 90-летию политика.
На выставке "Путь созидателя" представлены уникальные документы, фотографии и личные вещи Примакова. В ее открытии приняли участие руководство Думы, главы всех фракций нижней палаты, а также родные и близкие политика.
Мероприятие собрало вместе людей самых разных взглядов:
левых и правых, консерваторов и либералов, отметил Вячеслав Володин. "По-другому и
быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он – патриот,
человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она
была сильной", – подчеркнул спикер Госдумы.
Жизнь Евгения Примакова была неразрывно связана с Родиной,
его профессиональная деятельность пришлась в том числе на самые трудные времена
в истории нашей страны. Спикер напомнил, что в период руководства Примаковым
Министерства иностранных дел внешнеполитическое ведомство существенно изменило подходы и начало отстаивать интересы страны.
Следующей важной вехой в жизни Евгения Максимовича стало
руководство правительством. Благодаря грамотной политике главы кабмина страна
справляется с последствиями дефолта. Затем работа в Госдумы,
Торгово-промышленной палате.
Евгений Максимович – прекрасный семьянин, человек с широкой
душой и любящим сердцем, подчеркнул спикер нижней палаты. По словам Володина,
Примакову была присуща определенная манера общения, чувство тонкого юмора и
сарказма. Законодатель напомнил об интересном случае, произошедшем в 2014 году.
"Мы с ним общались и здесь ему позвонила госпожа
Олбрайт (Мадлен Олбрайт, американский дипломат, экс-руководитель Госдепа
США. – Прим.ред.) Вы знаете, это время, когда Крым принял решение быть вместе с
Россией и мы воссоединились, отношения были непростые. Я не знаю, о чем они
говорили, слышал лишь его такое выражение: "Чем сложнее отношения между нашими
странами, тем лучше ты говоришь по-русски", – рассказал Володин.
Евгений Примаков связывал будущее России с Владимиром
Путиным, считал его преимуществом нашей страны и всегда подчеркивал, что
президенту необходимо помогать, подчеркнул спикер Госдумы.
"В Путине он
видел спасение России и ее развитие", – отметил председатель нижней
палаты.
Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. В
1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения, а
затем аспирантуру экономического факультета МГУ. В последующие годы Примаков
занимался журналистикой, активно работал со странами Ближнего Востока. В 1985
году он возглавил Институт мировой экономики и международных отношений Академии
наук СССР.
После распада СССР начался новый этап в карьере Евгения
Максимовича. В декабре 1991 года он стал первым директором Службы внешней разведки
России. Спустя пять лет встал во главе МИДа, а еще через два года, после
августовского дефолта, президент Борис Ельцин доверил ему возглавить
правительство. Через два года Примаков перешел на работу в Госдуму, а затем
стал президентом Торгово-промышленной палаты России. Политика не стало 26 июня
2015 года.