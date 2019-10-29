Катя Лель выступила на грандиозном концерте по случаю дня рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. А за кулисами с ней встретился корреспондент Дни.ру

Катя Лель выступила на грандиозном концерте по случаю дня рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле. А за кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру"Эмилии Кузнецовой – дочери певицы – идет 11-й год. Она уже не раз выходила со знаменитой мамой на сцену. Но при этом сама Катя вовсе не хочет, чтобы ее наследница связывала жизнь с шоу-бизнесом. "Я сказала ей давно, что это очень тяжелый труд, тяжелая профессия, на что дочь ответила: "Мама, но ты же поешь!" – вздыхает певица.Действительно, Лель поет с 1994 года, когда стала лауреатом конкурса "Музыкальный старт – 1994" и пела на бэк-вокале у Льва Лещенко. А в 1998-м выпустила дебютный альбом "Елисейские поля". Так началась ее успешная музыкальная карьера. "Это мое призвание, мой смысл жизни, я для этого и пришла в мир", – уверяет Катя."Со стороны кажется, что быть артистом просто – красивая жизнь, цветы, овации, поклонники, – говорит Лель. – Но люди не понимают, что за этим стоит, не знают, какая цена всего этого. Мир шоу-бизнеса жесток. Тут выживает сильнейший. Одно дело – подняться на Олимп. Но куда сложнее удержаться на нем".Звезда уверяет, что какие бы сложности ее не преследовали, бросить профессию и заняться чем-то иным она никогда не хотела. "У меня были реальные тупиковые ситуации, когда я не могла дышать, не было сил бороться с несправедливостью и беспределом в шоу-бизнесе, когда думалось, что все, конец, но даже тогда предать сцену я все равно не могла", – убеждает Лель.Катя говорит, что все заработанные деньги тратит на развитие себя как артиста – концерты, клипы, покупка песен. Но дополнительный внемузыкальный бизнес ей бы явно не повредил. "В первые годы на сцене я не знала, сколько зарабатываю – всем ведал продюсер, – пояснила Лель. – А потом, когда мне пришлось самой содержать свой коллектив, да еще и финансовый кризис ударил, я поняла, почем фунт лиха. Я знаю, что такое нужда, нехватка денег, даже голод. Но все это меня только закалило".