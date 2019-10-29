Не так давно бывший президент Петр Порошенко в Лондоне униженно умолял НАТО пригласить Киев на декабрьский саммит организации. На сей раз сбитый летчик украинской политики отметился эмоциональным выступлением в Верховной раде, потребовав от депутатов обратиться к Североатлантическому альянсу. Вопрос все тот же: принятие Киева в ряды членов блока.
Не так давно бывший президент Петр Порошенко в Лондоне униженно умолял НАТО пригласить Киев на декабрьский саммит организации. На сей раз сбитый летчик украинской политики отметился эмоциональным выступлением в Верховной раде, потребовав от депутатов обратиться к Североатлантическому альянсу. Вопрос все тот же: принятие Киева в ряды членов блока.
Парламентарии должны вместе с президентом Владимиром
Зеленским подписать обращение к НАТО с просьбой предоставить план действий по
членству в организации (ПДЧ), заявил Порошенко с трибуны Рады. По его словам,
новая власть должна показать, что продолжает курс на вступление в альянс.
Страны, которые получали ПДЧ, в конечном итоге становились
членами блока, заявил бывший президент. "Добровольный отказ от ПДЧ
выглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражать
Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной
задачи", – продолжил Порошенко.
Неверие части политической элиты в будущее вступление
Украины в НАТО возмутило бывшего президента. Если Киев сам не поставит вопрос
на повестку дня, то членства в блоке ему не видать как своих ушей, уверен
. "Кто хочет решить вопрос – находит способы, кто нет –
оправдания", – обратился он к депутатам.
С 1999 для кандидатов на вступление в Североатлантический
альянс действует специальная программа помощи – План действий по членству в
НАТО. Желающие вступить в блок страны должны привести политическую,
экономическую, военную и правовую системы к стандартам организации. Брюссель
оказывает им консультационные услуги.
Украинское руководство при президенте Викторе Ющенко в 2008
году направило в НАТО письмо о включении Украины в программу, но его преемник
Виктор Янукович форсировать события не захотел. В 2010 году он ликвидировал
комиссию по подготовке вступления в альянс.
При Верховная рада провозгласила членство в
блоке национальной целью. Новый президент Владимир Зеленский подтвердил курс на
вступление в Североатлантический альянс.