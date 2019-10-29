Не так давно бывший президент Петр Порошенко в Лондоне униженно умолял НАТО пригласить Киев на декабрьский саммит организации. На сей раз сбитый летчик украинской политики отметился эмоциональным выступлением в Верховной раде, потребовав от депутатов обратиться к Североатлантическому альянсу. Вопрос все тот же: принятие Киева в ряды членов блока.

Не так давно бывший президент Петр Порошенко в Лондоне униженно умолял НАТО пригласить Киев на декабрьский саммит организации. На сей раз сбитый летчик украинской политики отметился эмоциональным выступлением в Верховной раде, потребовав от депутатов обратиться к Североатлантическому альянсу. Вопрос все тот же: принятие Киева в ряды членов блока.Парламентарии должны вместе с президентом ВладимиромЗеленским подписать обращение к НАТО с просьбой предоставить план действий почленству в организации (ПДЧ), заявил Порошенко с трибуны Рады. По его словам,новая власть должна показать, что продолжает курс на вступление в альянс.Страны, которые получали ПДЧ, в конечном итоге становилисьчленами блока, заявил бывший президент. "Добровольный отказ от ПДЧвыглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражатьПутина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложнойзадачи", – продолжил Порошенко.Неверие части политической элиты в будущее вступлениеУкраины в НАТО возмутило бывшего президента. Если Киев сам не поставит вопросна повестку дня, то членства в блоке ему не видать как своих ушей, уверен. "Кто хочет решить вопрос – находит способы, кто нет –оправдания", – обратился он к депутатам.С 1999 для кандидатов на вступление в Североатлантическийальянс действует специальная программа помощи – План действий по членству вНАТО. Желающие вступить в блок страны должны привести политическую,экономическую, военную и правовую системы к стандартам организации. Брюссельоказывает им консультационные услуги.Украинское руководство при президенте Викторе Ющенко в 2008году направило в НАТО письмо о включении Украины в программу, но его преемникВиктор Янукович форсировать события не захотел. В 2010 году он ликвидировалкомиссию по подготовке вступления в альянс.При Верховная рада провозгласила членство вблоке национальной целью. Новый президент Владимир Зеленский подтвердил курс навступление в Североатлантический альянс.