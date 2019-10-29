29.10.2019

2019-10-29 12:35:41

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (40(9689) от 29 октября 2019 года).

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЕЙ

На территории УВД по ЗАО был проведён учебно-методический сбор с руководителями и сотрудниками подразделений столичной полиции, ответственными за организацию профессиональной, служебной и физической подготовки. Читайте на странице 2.



ПАРКОВАТЬСЯ ПО-МОСКОВСКИ!

Представители органов внутренних дел Республики Беларусь побывали в столичном Управлении ГИБДД, где ознакомились с историей развития ГАИ, а также современной деятельностью подразделений этой службы. Читайте на странице 2.



ОДИН ПРАЗДНИК ХОРОШО, А ДВА — ЛУЧШЕ

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Этот праздник один из самых молодых в российской истории — он был утверждён в 2005 году. Эта дата вызывает много различных высказываний, мнений и даже споров, как никакая другая. Продолжение на странице 2.



ПРЯМО В ЯБЛОЧКО!

Звуки свистящих пуль и соревновательная атмосфера. В тире ЦПП ГУ МВД России по г. Москве стартовал лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе. Цель этих состязаний — выявить сильнейших сотрудников среди подразделений, а также повысить боевую и специальную подготовку. Читайте на странице 3.



ПОД ЦЕРКОВНЫМИ СВОДАМИ

В храме святителя Николая на Щепах прошло богослужение, на котором присутствовали ветераны ОМОНа, почётные гости, вдовы погибших сотрудников милиции. Читайте на странице 3.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

Пешеходный переход, расположенный по адресу: Рождественский бульвар, дом 17 (ЦАО Москвы), признан очагом аварийности. В данном месте произошло три ДТП, в которых пострадали люди. Здесь постоянно дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» приняли участие в одном из таких рейдов. Подробности читайте на страницe 4.



В ГОРОДЕ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

Полковник полиции Сергей КАРАУЛОВ возглавил отдел охраны общественного порядка УВД по ЗелАО в июне этого года, когда перевёлся в столичный регион из Волгограда. По просьбе корреспондента «Петровки, 38» Сергей Валерьевич поделился впечатлениями о службе на новом месте. Читайте на странице 4.



КРЫЛАТСКОЕ: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

По итогам девяти месяцев текущего года лучшим в Москве стал ОМВД России по району Крылатское. Это ли не повод пообщаться с руководителем коллектива, столь успешного в своей деятельности, решили мы в редакции и отправились на встречу с майором полиции Артёмом ИГНАТОВЫМ. Читайте на странице 5.



А ВРЕМЯ ДЕЛАЕМ МЫ

Этот день с волнением и радостью ждали родители, преподаватели, руководители, ветераны и, конечно же, сами первокурсники. На территории УВД по Южному административному округу прошло торжественное событие — принятие «Клятвы курсанта» воспитанниками 1-го курса Юридического колледжа. Читайте на странице 6.



ОБНОВЛЁННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА

Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» — государственная награда СССР, учреждённая Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1950 года. Читайте на странице 6.



«РАДУЮСЬ ВАШИМ ПОБЕДАМ»

Мало сказать, что время, когда Управлением информации столичной милиции руководил наш сегодняшний собеседник, было непростым. То был период, когда, подчиняясь «модному тренду», только ленивый не ругал милицию в СМИ, когда казалось, что наступившая демократия привнесла возможность безнаказанно рушить целые государственные институты, ранее такие незыблемые и неприступные. Продолжение на странице 7.



«СВЯЩЕННА ЦЕЛЬ ПУТИ»

Истинные способности, возможности и характер человека зачастую проявляются в экстремальных ситуациях, в трудное время для страны, общества, людей. В эти моменты и рождаются герои, такие как Владимир Максимчук — Герой Российской Федерации, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Читайте на странице 8.



ПРИВЕТ ОТ «ПЕКСА»

«В Стране Дураков есть волшебное поле — называется Поле Чудес… На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс…» Вы, конечно, помните, откуда это? Продолжение на странице 9.



«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ЛЕЙБ-ГВАРДЕЙЦА БОРИСА ОСТРОВСКОГО

Борис Петрович Островский родился в 1745 году. А появился на белый свет он, будущий московский обер-полицмейстер, в семье отставного прапорщика лейб-гвардии Преображенского полка П.Я. Островского, род которого был внесён в VI часть дворянской родословной книги по Московской губернии. Подробности читайте на странице 9.



СОДРУЖЕСТВО СТРАЖЕЙ ПРАВОПОРЯДКА И УЧЁНЫХ

«…В 1919 г. коллегия НКВД утвердила решение о создании при Центральном управлении уголовного розыска Кабинета судебной экспертизы, который начал функционировать 1 марта того же года и стал первым научно­техническим подразделением в органах внутренних дел, основой научно­технической службы уголовного розыска…» Продолжение на странице 11.



МОСКОВСКАЯ МИЛИЦИЯ. БИТВА ЗА МОСКВУ (1941—1942 ГГ.)

Золотыми буквами вписано в историю правоохранительных органов Москвы: 2 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Московская городская милиция награждена орденом Красного Знамени. Читайте на страницах 12-13.



«У МЕНЯ ЕСТЬ СЫНОВЬЯ…»

Волею судьбы мне, и только мне, выпал долг вернуть публично честь, достоинство, доброе имя моему отцу Сергею Михайловичу Боброву. Недавно я получила на руки документ, завершающий его горькую и трагическую историю. Был арестован. Пропал. После XX съезда КПСС реабилитирован. Читайте на странице 14.



ЮНЫЕ ГОЛОСА СЧАСТЬЯ

В очень доброй и тёплой, дружественной атмосфере прошёл третий большой благотворительный фестиваль детского творчества «Защитник счастья». Он состоялся в актовом зале Культурного центра ФСБ России. Концерт был посвящён сотрудникам МВД России, ФСБ, Росгвардии, МЧС России, погибшим при исполнении служебного долга. Читайте на странице 15.



К МУЗЫКАЛЬНЫМ ВЕРШИНАМ!

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл концерт под названием «Мы вместе, мы из джаза». Читайте на странице 15.



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