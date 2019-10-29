За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 ребенка. Зарегистрировано 6 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 293 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 105 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район:По предварительной информации, 21 октября 2019 г. около 04:25 на 139 км автодороги М-7 «Волга» (вне населенного пункта) 56-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» при движении в сторону города Москва допустил съезд по ходу движения в кювет, где совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1961 г.р. автомобиля «Рено-Логан» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 22 октября 2019 г. около 20:00 на 17 км автодороги «Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка» 33-летний водитель автомашины «ВАЗ-2112» допустил съезд в кювет и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 23 октября 2019 г. около 12:10 на 127 км автодороги М-7 «Волга» 50-летний водитель автомобиля «Газ-3227ЕР», осуществляя движение по правой полосе в сторону города Владимир, допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Ман» с прицепом под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Газ-3227ЕР» направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 24 октября 2019 г. около 16:25 на 46 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Поло» под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», водитель автомобиля «Фольксваген» направлены на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 25 октября 2019 г. около 11:00 на 64 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров –В.Дворики» 27-летний водитель автомобиля «Лада–Икс Рей» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю «Рено–Логан» под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 26 октября 2019 г. около 07:00 на 65 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 26-летний водитель автомобиля «Киа–Рио» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газ-2843» под управляем водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа-Рио» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Газ» направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 27 октября 2019 г. около 16:20 у д.10/50 на ул. Дружбы в городе Владимире 36-летний водитель автомобиля «Маз–551605» при проезде равнозначного перекрестка не предоставил преимущество в движении двигавшемуся справа автомобилю «Ваз–2115» под управлением водителя 1996 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз–2115» госпитализирован.