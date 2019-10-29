В общественной организации «Милосердие и порядок», председателем которой является депутат Госдумы Григорий Аникеев, состоялся гала-концерт областного фестиваля «Хрустальный лебедь».

В общественной организации «Милосердие и порядок», председателем которой является депутат Госдумы Григорий Аникеев, состоялся гала-концерт областного фестиваля «Хрустальный лебедь». В этом году в нем приняли участие более 400 артистов из Владимирской области.Настоящий праздник русской песни! На областной фестиваль хоров «Хрустальный лебедь» ежегодно приезжают самые яркие и талантливые коллективы Владимирской области. За девять лет он объединил более 2500 артистов нашего региона. Народный хор «Россияне» из Киржача в этом году отмечает свое 40-летие. Всю музыку для коллектива пишет руководитель – Борис Николаевич Осинцев. В фестивале «Хрустальный лебедь» артисты участвуют с 2013 года.Надежда Новикова, староста народного хора "Россияне" г. Киржач: "У нас будет песня «Вот она – милая роща». Аранжировку делал Борис Николаевич. И он как музыкант нам просто сказал, что мы должны спеть ее хорошо. И эту песню в его обработке мы постараемся спеть хорошо".Ежегодно на площадке общественной организации «Милосердие и порядок» проводятся конкурсы, где творческие жители региона могут проявить себя. Такие мероприятия объединяют людей, вдохновляют на новые победы, делают досуг ярче и интереснее.Марина Тихоненкова, руководитель ансамбля «Заречье» с. Новое, Суздальский район: "Участие в таком фестивале и вообще в таких мероприятиях, конечно, прибавляет сил, дает какой-то стимул в творческой деятельности".Елена Ли, руководитель вокально-хорового ансамбля «Русская душа» с. Березники, Собинский район: "В первую очередь это общение с другими участниками коллективов: посмотреть на других, что-то для себя вынести, опыт приобрести новый. Радость от того, что ты выступаешь на сцене и даришь какой-то позитив, заряд эмоций тем людям, которые пришли смотреть. Работа Григория Викторовича Аникеева очень важна для жителей нашего региона".Интерес к мероприятию среди жителей региона с каждым годом растет. Выбрать обладателя гран-при членам жюри не просто – все участники показали высокий уровень мастерства.Татьяна Владимирова, хормейстер театра «Разгуляй» г. Владимир, председатель жюри конкурса «Хрустальный лебедь»: "Многие критерии, очень много. От того как они вышли, ушли даже будет учитываться - всё абсолютно. Конечно, репертуар. Также эмоциональность, артистичность - много критериев очень".Обладателями гран-при фестиваля стали участники народного коллектива ансамбля гармонистов «Хромка» из Мурома. Все участники праздника получили дипломы, подарки и позитивные эмоции.Михаил Язынин, Максим Котов, "Вести-Владимир"