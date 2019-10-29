мальчишки выходили с турнира поверженные и со слезами

И снова - абсолютная победа юной шахматистки в Сколково в Москве. Диана Преображенская из шахматного объединения Дворца детского творчества стала победителем двенадцатого кубка по быстрым шахматам Александры Костенюк.Диана набрала восемь из восьми возможных очков, не оставив соперникам никаких шансов. Как пишут в соцсетях, "мальчишки выходили с турнира поверженные и со слезами". В турнире принимали участие мальчики и девочки до десяти лет. Напомним, Диана уже побеждала в чемпионатах Европы и Китая. Из Москвы юная шахматистка вернулась домой с двумя кубками и двумя медалями. Еще раз доказав, что во Владимире - сильная шахматная школа.