мальчишки выходили с турнира поверженные и со слезами
И снова - абсолютная победа юной шахматистки в Сколково в Москве. Диана Преображенская из шахматного объединения Дворца детского творчества стала победителем двенадцатого кубка по быстрым шахматам Александры Костенюк.
Диана набрала восемь из восьми возможных очков, не оставив соперникам никаких шансов. Как пишут в соцсетях, "мальчишки выходили с турнира поверженные и со слезами". В турнире принимали участие мальчики и девочки до десяти лет. Напомним, Диана уже побеждала в чемпионатах Европы и Китая. Из Москвы юная шахматистка вернулась домой с двумя кубками и двумя медалями. Еще раз доказав, что во Владимире - сильная шахматная школа.