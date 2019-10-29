В обозримом будущем отток населения с Украины продолжится. Президент Владимир Зеленский не сможет на это повлиять, прогнозируют эксперты.
В обозримом будущем отток населения с Украины продолжится. Президент Владимир Зеленский не сможет на это повлиять, прогнозируют эксперты.
По некоторым оценкам, в настоящее время на территории Украины
проживают 25 миллионов человек. "То есть за пределами ее длительно
находятся около 17 миллионов", – рассказал политолог Ростислав Ищенко в
интервью "Комсомольской правде".
Из 17 миллионов многие могут периодически возвращаться на
родину. Но даже с учетом этого на регулярной основе за пределами страны
находятся 10 миллионов граждан. Некоторые из "заробитчан" обзавелись
видом на жительство или гражданством других государств – прежде всего Польши и
России, – отметил эксперт.
По его словам, немалую часть трудовых мигрантов составляют
люди квалифицированных профессий. Они без труда получают достойную работу за
границей.
Ищенко призвал не ждать позитивных изменений в ближайшем
будущем. "Это правительство не собирается менять курс. А благотворитель,
который завалил бы Украину деньгами, на горизонте не виден. Перспектива
ближайших 4-5 лет мрачная", – резюмировал политолог.
Из-за массовой трудовой миграции Украина столкнулась с
дефицитом квалифицированных специалистов, отметил ранее глава информационно-аналитического
центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. “Найдите в стране
станочника, который выточит коническую шестерню. Нормальных фрезеровщиков,
токарей можно уже заносить в Красную книгу", – возмутился эксперт.
На момент распада СССР население Украины составляло почти 52
миллиона человек. Спустя 25 лет только по официальным данным численность ее
граждан уменьшилась на 10 миллионов человек, откатившись к уровню 1962 года.
Ряд экспертов считают эти цифры завышенными.