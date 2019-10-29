В обозримом будущем отток населения с Украины продолжится. Президент Владимир Зеленский не сможет на это повлиять, прогнозируют эксперты.

В обозримом будущем отток населения с Украины продолжится. Президент Владимир Зеленский не сможет на это повлиять, прогнозируют эксперты.По некоторым оценкам, в настоящее время на территории Украиныпроживают 25 миллионов человек. "То есть за пределами ее длительнонаходятся около 17 миллионов", – рассказал политолог Ростислав Ищенко винтервью "Комсомольской правде".Из 17 миллионов многие могут периодически возвращаться народину. Но даже с учетом этого на регулярной основе за пределами странынаходятся 10 миллионов граждан. Некоторые из "заробитчан" обзавелисьвидом на жительство или гражданством других государств – прежде всего Польши иРоссии, – отметил эксперт.По его словам, немалую часть трудовых мигрантов составляютлюди квалифицированных профессий. Они без труда получают достойную работу заграницей.Ищенко призвал не ждать позитивных изменений в ближайшембудущем. "Это правительство не собирается менять курс. А благотворитель,который завалил бы Украину деньгами, на горизонте не виден. Перспективаближайших 4-5 лет мрачная", – резюмировал политолог.Из-за массовой трудовой миграции Украина столкнулась сдефицитом квалифицированных специалистов, отметил ранее глава информационно-аналитическогоцентра "Третий сектор" Андрей Золотарев. “Найдите в странестаночника, который выточит коническую шестерню. Нормальных фрезеровщиков,токарей можно уже заносить в Красную книгу", – возмутился эксперт.На момент распада СССР население Украины составляло почти 52миллиона человек. Спустя 25 лет только по официальным данным численность ееграждан уменьшилась на 10 миллионов человек, откатившись к уровню 1962 года.Ряд экспертов считают эти цифры завышенными.