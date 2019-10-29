В Ярославле воспитанники детского сада жестоко избили девочку во время прогулки. Инцидент снял на видео один из очевидцев.
В ролике можно увидеть, как дети наступают ногами на лежащую на ..
В Ярославле воспитанники детского сада жестоко избили девочку во время прогулки. Инцидент снял на видео один из очевидцев.
В ролике можно увидеть, как дети наступают ногами на лежащую на земле малышку, пинают ее и забрасывают камнями. На удивление, воспитательница остается равнодушна к издевательствам над ребенком, передает "".
"Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется", – цитирует автора видеозаписи .
Журналисты попытались связаться с руководством детского сада, однако так и не получили ответа. В мэрии Ярославля пообещали разобраться в случившемся.