В Ярославле воспитанники детского сада жестоко избили девочку во время прогулки. Инцидент снял на видео один из очевидцев. В ролике можно увидеть, как дети наступают ногами на лежащую на ..

В Ярославле воспитанники детского сада жестоко избили девочку во время прогулки. Инцидент снял на видео один из очевидцев.В ролике можно увидеть, как дети наступают ногами на лежащую на земле малышку, пинают ее и забрасывают камнями. На удивление, воспитательница остается равнодушна к издевательствам над ребенком, передает ""."Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется", – цитирует автора видеозаписи .Журналисты попытались связаться с руководством детского сада, однако так и не получили ответа. В мэрии Ярославля пообещали разобраться в случившемся.