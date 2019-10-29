Фигурнат, высадив пассажирку из своего автомобиля, похитил принадлежавшее ей имущество.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении грабежа.Летом текущего года в полицию обратилась 28-летняя местная жительница, сообщившая, что у нее похищен рюкзак с вещами и денежными средствами. Полицейским потерпевшая сообщила, что некоторое время назад ехала в автомобиле со своим знакомым. По пути между ними произошел конфликт, водитель остановил машину, женщина вышла и потребовала отдать принадлежащий ей рюкзак, в котором находились вещи и деньги, однако знакомый проигнорировал требование и скрылся в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба превысила 8 000 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскным мероприятий, в результате которого злоумышленник был задержан и в содеянном сознался.В ходе следствия материальный ущерб был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.