Выгнав её из машины, он уехал с вещами

В Гороховецком районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении грабежа, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Жительница Вязников обратилась в полицию, рассказав, что у неё пропал рюкзак с вещами и деньгами. По её словам, она со знакомым ехала в машине, когда у них случился конфликт. Водитель остановил машину, женщина вышла и попросила отдать ей вещи, на что обидчик резко тронулся с места и уехал в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.Сотрудникам полиции удалось найти мужчину за несколько дней. Ему пришлось вернуть хозяйке портфель. Уголовное дело направлено в суд.