Жителей 33 региона ожидает ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Жителей 33 региона ожидает ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером с сохранением ночью и днём 30 октября на территории области прогнозируется налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На отдельных участках дорог возможна гололедица.Автовладельцам на данный период рекомендуется выбирать безопасные манёвры и быть бдительными на дорогах. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).