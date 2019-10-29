Около 250 000 руб. выплатит АО «Центр перспективных технологий и аппаратуры» своей работнице.

Около 250 000 руб. выплатит АО «Центр перспективных технологий и аппаратуры» своей работнице.Таково было постановление Ковровского городского суда, признавшего справедливыми требования жительницы г. Коврова. Женщина с сентября 2014 года и по настоящее время является работником предприятия. С июня по ноябрь 2019 года находится в отпуске по беременности и родам, в связи с рождением второго ребенка. Женщина обратилась к работодателю с заявлением о выплате пособия по беременности и родам и единовременного пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности, однако выплата ответчиком не была произведена. На основании изложенного истец просила взыскать с АО "Центр Перспективных технологий и аппаратуры" пособие по беременности и родам в размере 248 792 рублей 60 копеек, единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности в размере 655 рублей 49 копеек,