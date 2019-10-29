Ксения Собчак поддержала Гарика Харламова. Однако поклонники
юмориста усмотрели в словах телеведущей не сочувствие, а издевку.
Ксения Собчак поддержала Гарика Харламова. Однако поклонники
юмориста усмотрели в словах телеведущей не сочувствие, а издевку.
14 октября на экраны вышел фильм Клима Шипенко "Текст". Супруга
юмориста Гарика Харламова актриса Кристина Асмус сыграла там одну из главных
ролей. Эротические кадры с участием жены комика дали повод для бурной дискуссии, разразился большой скандал.
Обыватели были так впечатлены сценой секса с участием Асмус,
что принялись упрекать Харламова, мол, как ты мог позволить такое непотребство.
Юморист даже был вынужден опубликовать на странице своего "Инстаграм" пост в
поддержку супруги. Гарик заявил, что Кристина сыграла очень убедительно,
поэтому он ею очень гордится.
По поводу разгоревшегося скандала высказалась и Ксения Собчак. С первого взгляда может показаться, что телеведущая выступила на
стороне Харламова и его жены.
"Тут Гарик Харламов страшно расстроен в Инстаграме, что
хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы
"Текст". Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что
Настоящему Режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер
попросил раздеться... И Кристина не стала говорить: "Нууу, я даже не знааааю,
вот прям надо раздеться?!... ну странно это все – нет, не пойду!!! (орфография
и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в личном "Инстаграм".
Внимательные поклонники телеведущей сразу поняли, что таким образом она
решила изощренно отомстить юмористу. В апреле этого года Харламов высмеял ее отношения
с режиссером Константином Богомоловым. В рамках шоу "Comedy club" Гарик под
личиной своего героя Эдуарда Сурового спел о паре.
29 Окт 2019 в 3:14 PDT
Юморист исполнил композицию от лица Ксении и Константина. Вот выдержка из нее: "Вот,
это – коридор мой, вон там вот моя спальня / Смотри-ка, проходи, давай-давай / Ну,
я даже не знаю, ну что это за спальня. / Ну, как-то не прилично, не могу... / Вы
спросите наверно, а что это за песня? / И кого я показал вам так? / Ну, я даже
не знаю, я честно, сомневаюсь. / Возможно, Богомолов и Собчак".
Гарик Харламов, в свою очередь, на выпад злопамятной отреагировал комментарием. "Смотрю, песенка моя зашла", – написал он. После
юморист почему-то удалил запись.