Ксения Собчак поддержала Гарика Харламова. Однако поклонники юмориста усмотрели в словах телеведущей не сочувствие, а издевку.

Ксения Собчак поддержала Гарика Харламова. Однако поклонникиюмориста усмотрели в словах телеведущей не сочувствие, а издевку.14 октября на экраны вышел фильм Клима Шипенко "Текст". Супругаюмориста Гарика Харламова актриса Кристина Асмус сыграла там одну из главныхролей. Эротические кадры с участием жены комика дали повод для бурной дискуссии, разразился большой скандал.Обыватели были так впечатлены сценой секса с участием Асмус,что принялись упрекать Харламова, мол, как ты мог позволить такое непотребство.Юморист даже был вынужден опубликовать на странице своего "Инстаграм" пост вподдержку супруги. Гарик заявил, что Кристина сыграла очень убедительно,поэтому он ею очень гордится.По поводу разгоревшегося скандала высказалась и Ксения Собчак. С первого взгляда может показаться, что телеведущая выступила настороне Харламова и его жены."Тут Гарик Харламов страшно расстроен в Инстаграме, чтохейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы"Текст". Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете чтоНастоящему Режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссерпопросил раздеться... И Кристина не стала говорить: "Нууу, я даже не знааааю,вот прям надо раздеться?!... ну странно это все – нет, не пойду!!! (орфографияи пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в личном "Инстаграм".Внимательные поклонники телеведущей сразу поняли, что таким образом онарешила изощренно отомстить юмористу. В апреле этого года Харламов высмеял ее отношенияс режиссером Константином Богомоловым. В рамках шоу "Comedy club" Гарик подличиной своего героя Эдуарда Сурового спел о паре.29 Окт 2019 в 3:14 PDTЮморист исполнил композицию от лица Ксении и Константина. Вот выдержка из нее: "Вот,это – коридор мой, вон там вот моя спальня / Смотри-ка, проходи, давай-давай / Ну,я даже не знаю, ну что это за спальня. / Ну, как-то не прилично, не могу... / Выспросите наверно, а что это за песня? / И кого я показал вам так? / Ну, я дажене знаю, я честно, сомневаюсь. / Возможно, Богомолов и Собчак".Гарик Харламов, в свою очередь, на выпад злопамятной отреагировал комментарием. "Смотрю, песенка моя зашла", – написал он. Послеюморист почему-то удалил запись.