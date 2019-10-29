Американские звезды шоу-бизнеса и спорта бегут из охваченной огнем Калифорнии. Пламя подошло слишком близко к элитным домам знаменитостей.

Американские звезды шоу-бизнеса и спорта бегут из охваченной огнем Калифорнии. Пламя подошло слишком близко к элитным домам знаменитостей.На севере штата эвакуировано более 180 тысяч жителей. Горит 22 тысячи гектаров леса, и несмотря на усилия пожарных, справиться с бушующей стихией, пока, не удается. Кроме того, эксперты не дают утешительных прогнозов – сильные осенние ветра гонят пламя прямо на жилые кварталы.Обуздать всепожирающий огонь старательно пытаются и в окрестностях Лос-Анджелеса. Там ситуация куда плачевнее, ведь рядом с одним изкрупнейших городов Америки огнем поражено около 100 гектаров лесного массива. Ситуация также осложняется сильным ветром, который гонит пламя на запад.Всего за ночь площадь пожара увеличилась в пять раз. В связи с этим свои дома в срочном порядке покидают американские знаменитости. Огонь вплотную подошел к элитным кварталам, ТВ Центр.