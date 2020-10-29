Власти Белоруссии отказались выполнять требования Народного ультиматума, на исполнение которых оппозиция отвела им целых две недели. Вместо этого на улицы вновь стянули силовиков.

Власти Белоруссии отказались выполнять требования Народного ультиматума, на исполнение которых оппозиция отвела им целых две недели. Вместо этого на улицы вновь стянули силовиков.Все это привело к тому, что протесты в стране вспыхнули с новой силой. На всеобщую забастовку, которую обещала лидер митингующих Светлана Тихановская, стали выходить не только работники предприятий, но и отдельные социальные группы – студенты, учителя и врачи. Во время демонстраций студенты скандировали "всех не отчислят". Однако ненасытный президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал именно этого.Политический аналитик Леонид Заико считает, что таким образом Батька лишь приближает конец своего правления. Бесперспективность применения силы в виде дубинок и шумовых гранат против людей понимают даже окружающие его высокопоставленные чиновники. Специалист убежден, что происходящее на улицах лишь подталкивает их к тому, чтобы "сдать" своего начальника и самостоятельно перейти к нормальному диалогу с протестующими.Заико также назвал стратегической ошибкой то, что Александр Лукашенко избавился от всех независимых партий и политиков и теперь ему не с кем посоветоваться о том, что делать дальше. По словам эксперта, сейчас Батька остался "один в пустыне" лицом к лицу с народом и понимает, что его действительно уже никто не любит. Поэтому он испытывает большое психологическое давление.Аналитик прогнозирует, что авторитарный режим Лукашенко скоро канет в Лету, а в структуре власти произойдут большие изменение. В частности, гораздо большие полномочия получит парламент Белоруссии.