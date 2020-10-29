Массовые протесты не заставили Александра Лукашенко уйти в отставку. Но долго почивать не лаврах Батьке не суждено: к концу этого года он будет вынужден оставить власть, считает бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Гончарик.

Массовые протесты не заставили Александра Лукашенко уйти в отставку. Но долго почивать не лаврах Батьке не суждено: к концу этого года он будет вынужден оставить власть, считает бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Гончарик.Люди продолжают выходить на улицы под красно-белыми флагами и требовать отставки Лукашенко. Белорусский лидер отказывается идти на уступки и грозит жестоко разобраться с демонстрантами.Недавно Лукашенко говорил, что это его последний президентский срок. Но пять лет он не продержится – последний срок Батьки будет гораздо короче, уверен Гончарик.По мнению политика, отставка Лукашенко произойдет до конца текущего года. Причиной его ухода станет комплекс проблем: активность оппозиции, стагнация экономики, падение ВВП и зарплат, рост цен.На отставку Лукашенко повлияет и тяжелое положение на внешних фронтах. Кремль отказался от поддержки белорусского лидера, а Европейский союз будет наращивать давление на Минск, сказал Гончарик в эфире телеканала "Белсат".Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы объявить об отставке. 26 октября на некоторых предприятиях начались стачки. Но общенациональной забастовки, которой грозилась оппозиция, не произошло.25 октября в Минске состоялась очередная акция протеста. Она стала одной из самых масштабных за последнее время. Силовики разгоняли демонстрантов резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Задержано 160 человек.Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко. Евросоюз не признал его победу на президентских выборах.