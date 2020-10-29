Суточные приросты КОВИД-больных близятся к сотни, но дополнительных ограничений чиновники пока не планируют. Очередной еженедельный брифинг по эпидемиологической обстановке в области

Суточные приросты КОВИД-больных близятся к сотни, но дополнительных ограничений чиновники пока не планируют. Очередной еженедельный брифинг по эпидемиологической обстановке в области Белый дом провёл в формате онлайн. Главная мысль, которую пытаются донести чиновники – дефицит коечного фонда был, но эту проблему, якобы, решили. Сначала вновь закрыли хирургию ОКБ и установили там 180-т КОВИД-коек. Плюс ещё