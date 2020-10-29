Ни света, ни дороги - жалуются жители Шиклово. В деревню не добраться - вязнет даже внедорожник.

Нет дороги, часто отключают свет! Жители деревни Шиклово Александровского района просят властей о помощи . В проблемах разбиралась Вера Куликова.Ни света, ни дороги - жалуются жители Шиклово. В деревню не добраться - вязнет даже внедорожник.Наталья Васюкова , жительница д. Шиклово:- Дорога необходима! Вот мы наезжаем ее по полю два-полтора километра, проехать у меня, я пожилой человек. Я села на "Ниву" после мужа, и я не могу проехать , потому что я в любой момент, я по колее не могу ехать, а рядом ,если по траве поеду, я увязну!В деревне нет ни магазина, ни аптеки! Летом жителей, большинство из которых пенсионеры, спасает автолавка. Но в дождь и распутицу машине не проехать. Люди остаются без продуктов. Ближайший населенный пункт - Карабаново - в четырех километрах от Шиклово.Наталья Васюкова , жительница д. Шиклово:- Дойти лично до Карабаново я не в состоянии , а уж вернуться тем более! Ползком. Кроме этого ни одно такси к нам не едет ни за какие деньги, потому что у нас нет дороги !Пока силы и средства были рассказывают пенсионеры, латали дороги за свои деньги. Обращались в местную администрацию, к районым и областным властям. Переписке уже восемь лет.Владимир Чугунов, житель д. Шиклово:- Один ответ. Денег нет! Мы планируем. Мы планируем! Денег нет! Но вот считайте 8 лет идет эта тяжба и никакой дороги. В этом году они построили они дорогу до Коровино, а до нас осталось 800 метров. Не полтора км, а я мерил 800 метров!Глава Каринского сельского поселения Татьяна Амбарова знает о проблеме. Без участия районной администрации ее не решить. Но есть препятствия и по разграничению собственностиТатьяна Амбарова, глава администрации Каринского сельского поселения Александровского района:- Небольшая проблема есть, что дорога проходит по частным землям. Это поле, если вы видели, и решался вопрос с хозяевами этих частных полей о том, чтобы часть дороги выкупить у собственников. Ну и потом у обустраивать дорогу. Если они не договорятся, то там есть другой вариант, по кромке леса найдут возможность, то есть это уже новое строительство получается дороги.Нина Горелкина вместе с мужем строят здесь дом и хотели бы переехать всей семьей с детьми - их двое - в деревню на постоянное место жительства. Но, проведя в Шиклове лето, остаться там на зиму они не рискнут!Нина Горелкина, местная жительница:- Чуть ли не через день отключают по 3-4-5 часов света нет. Это вообще большая проблема, потому что ни воды, ничего сразу и детям все равно интернет нужен. И отопление мы электричеством поддерживаем.Из последнего ответа администрации Александровского района следует, что строительство дороги переносится на двадцать первый-двадцать второй годы. Зато счета за мусор не заставили себя ждать! Может быть региональный оператор придумал, как вывозить отходы по бездорожью и без мусорных баков, которых в деревне до сих пор нет?Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.