Соответствующий приказ подписала директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова.

С 29 октября 2020 года директором Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Владимирской области назначена Юлия Арсенина. Соответствующий приказ подписала директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова.Ранее – 23 октября – по соглашению сторон Юлия Арсенина была освобождена от должности заместителя директора Департамента здравоохранения Владимирской области.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)