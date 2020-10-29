На президента Белоруссии Александра Лукашенко могут влиять извне. Такое заявление сделал политолог Ярослав Романчук.

На президента Белоруссии Александра Лукашенко могут влиять извне. Такое заявление сделал политолог Ярослав Романчук.На днях президент Белоруссии провел совещание с членами Совбеза, во время которого высказался о подавлении протестов в республике. Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих, которые принимают участие в забастовках, а также потребовал, чтобы оппозиционно настроенные студенты были отчислены из вузов.Слова президента прокомментировал глава Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. Он порекомендовал Совбезу изучить влияние разведок Запада на Лукашенко. По его словам, спецслужбы других стран могут таким способом лишать Белоруссию человеческого потенциала.Романчук отметил, что студенты, преподаватели, врачи и госслужащие после увольнения станут еще более востребованными. Специалистов "разберут с руками и ногами" европейские страны, а также Соединенные Штаты, заявил политолог в разговоре с UDF.by."Борьба с инакомыслием в такой форме является вопиющим нанесением ущерба национальным интересам", – выразил мнение эксперт.Политолог назвал заявление эмоциональным. Массовые увольнения в Белоруссии вряд ли произойдут. Власти страны сами не заинтересованы в расширении протестного движения. Вероятно, на предприятиях уволят одного или двух человек по формальным признакам.