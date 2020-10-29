Двое пацинтов скончались.

За минувшие сутки во Владимирской области выявлено ещё 97 случаев заболевания коронавирусом. Двое человек скончались. Сообщает портал стопкоронавирус.рф.Всего за период пандемии заразилось 9407 человек. Умерло 260 жителей региона.Выздоровело за сутки 74 человека.