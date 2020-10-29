Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» осуществили пуск газа в межпоселковый газопровод для газификации деревень Большой и Малый Санчур, Муратово, Окшово Меленковского района Владимирской области.

Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» осуществили пуск газа в межпоселковый газопровод для газификации деревень Большой и Малый Санчур, Муратово, Окшово Меленковского района Владимирской области.Ввод в эксплуатацию нового объекта обеспечил условия для газификации порядка 230 домовладений. На отопление природным газомбудут переведены Дом культуры в д. Малый Санчур и фельдшерско-акушерский пункт в д. Окшово. В перспективе планируется также газифицировать объекты молочно-товарной фермы СПК «Дмитриевы Горы», сообщила пресс-служба «Газпром газораспределение Владимир».Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям «Газпром газораспределение Владимир». В рамках работ владимирские газовики построили газопровод протяженностью 14,2 км с установкой одного блочного газорегуляторного пункта и 4 шкафных понижающих давление газорегуляторных пункта.Программа газификации Владимирской области на 2020 год за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» была утверждена с учетом установления предельного уровня к среднему тарифу, действовавшему в 2019 году.Из 48 объектов газоснабжения, включенных в программу газификации Владимирской области на 2020 год за счет средств специальной надбавки, к сегодняшнему дню построено 16. Продолжается строительство еще 24 объектов газоснабжения, в том числе до конца года будет завершена реконструкция 8 пунктов редуцирования газа, что существенно увеличит их пропускную способность. В различной стадии проектирования находятся еще 8 объектов газоснабжения.Реализация региональной программы газификации за счет средств специальной надбавки в 2020 году создаст условия для подключения к газу 3889 домовладений в 38 населенных пунктах на территории 9 муниципальных районов. К системе газоснабжения в зоне строительства будут также подключены административные здания и объекты социально-культурной сферы.