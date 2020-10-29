Вечером 30 октября в Инстаграм состоится прямой эфир с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В качестве ведущей мероприятия выступит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Вечером 30 октября в "Инстаграм" состоится прямой эфир с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В качестве ведущей мероприятия выступит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.Любой желающий сможет посмотреть трансляцию и задать свой вопрос Андрею Травникову 30 октября начиная с 18:00 по местному времени (14:00 мск). Планируется, что губернатор затронет вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также социальных программ, действующих в регионе.Отдельного внимания удостоится ситуация с коронавирусом в Новосибирской области. Андрей Травников расскажет насколько хорошо к происходящему подготовлена система здравоохранения и какие меры принимаются и будут приняты для защиты здоровья граждан.Предстоящий прямой эфир с главой Новосибирской области Дарья Кислицына анонсировала на своей странице в "Инстаграм".29 Окт 2020 в 3:49 PDTАндрея Травникова относят к губернаторам "новой волны". Новосибирскую область он возглавил в 2017 году, когда его назначили временно исполняющим обязанности главы региона. Уже на следующий год он одержал уверенную победу на губернаторских выборах.В 2014 году Травников проходил профессиональную подготовку по программе высшего уровня резерва управленческих кадров РАНХиГС. Спустя четыре года он также окончил профессиональную переподготовку по программе кадрового управленческого резерва президента России "Государственное и муниципальное управление".