Игорь Игошин: «Подготовка медицинских кадров – ключ к решению проблем здравоохранения»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин (фракция «Единая Россия») побывал в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Владимирской области «Ковровский медицинский колледж имени Е.И. Смирнова». Целью визита было изучение ситуации с подготовкой кадров для региональной системы здравоохранения.Директор колледжа Эдуард Зубов сообщил, что число выпускников за пять лет превысило 700 человек. Набор 2020 года – 180 человек.«Мы надеемся, что эти ребята, как и их предшественники, пойдут в больницы и поликлиники области, кто-то продолжит профессиональное образование в профильных вузах. Мы понимаем, что подготовка медицинских кадров – ключ к решению проблем здравоохранения», - отметил Игорь Игошин.Вопрос кадрового дефицита особо остро обозначился в период пандемии, когда возрастные медицинские работники ушли на пенсию, либо самоизоляцию. «Мы понимаем, что помимо подготовки медицинских кадров, нужно решать вопрос с повышением престижности работы в системе здравоохранения. Именно поэтому депутаты призывают министерство финансов оперативно разработать изменения в системе оплаты труда работников бюджетной сферы и сформулировать конкретные поправки. В частности, до принятия бюджета необходимо пересмотреть понятие гарантированной средней зарплаты, то есть , установить реальную ставку для всех бюджетников ведь от этого показателя зависят зарплаты учителей и врачей. Мы также призываем ввести надбавки в колледжах и техникумах. Сейчас их отсутствие приводит к тому, что у преподавателей отсутствует мотивация к тому, чтобы идти и преподавать в этих учебных заведениях, поскольку в школе зарплаты выше», - отметил Игорь Игошин.