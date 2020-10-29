В адрес депутата Госдумы Игоря Игошина пришел ответ от заместителя министра транспорта - руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка . Тема - строительство обхода Гороховца.

В адрес депутата Госдумы Игоря Игошина пришел ответ от заместителя министра транспорта - руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка . Тема - строительство обхода Гороховца.С этой проблемой к депутату обратились жители города. Федеральная трасса буквально режет город пополам и создает для горожан многочисленные трудности. Ответ дорожников , мягко говоря , неутешительный. Дорожники готовы обсуждать эту ситуацию только после строительства федеральной трассы М 12, то есть не ранее 2024 года.Игорь Игошин, депутат Госдумы:- Мы работаем с Росавтодором, с министерствомтранспорта РФ, чтобы решить проблему трассы М7в Гороховце. То рабочее решение, которое сейчас продвигает Росавтодор, оно в корне неверное, и не учитывает мнение жителей и просто здравую логику - нельзя разрезать город на две части. Надо делать либо объездной маршрут, это недорого, сопоставимопо стоимости с развязками, либонадо сделать как в Вязниках. То есть над трассой М7 отдельная дорога , эстакада, связывающая два района города. Либо то, либо иное решение. Мнение жителей должно быть услышано вместе с главой города, с лидерами общетвенного мнения , вместе с областью, Заксобранием, мы добиваемся этого решения.Отметим, Гороховец - один из древнейших городов области. Основан князем Андреем Боголюбским в 1168 году. В нем насчитывается более 100 памятников истории и культуры , 24 из которых - федерального значения. Два года назад Гороховец вошел в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Это первый случай, когда такое признание получил моногород. По словам Игоря Игошина, нельзя допустить , чтобы целостность уникального города была разрушена дорогой.