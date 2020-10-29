Очередное заседание Законодательного Собрания области из-за коронавируса прошло в дистанционном режиме по видеоконференцсвязи. Депутаты обсудили ряд важных решений. В частности, во втором

Очередное заседание Законодательного Собрания области из-за коронавируса прошло в дистанционном режиме по видеоконференцсвязи. Депутаты обсудили ряд важных решений. В частности, во втором чтении приняли изменения в законе о налоге на имущество организаций. С 2021 года он будет начисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Коснётся это в том числе офисных зданий, торговых и административных центров, объектов