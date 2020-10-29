В ВЛГУ готовят соответствующее расписание.

В последние дни в социальных сетях и в устных беседах студентов с преподавателями начала появляться информация о переводе Владимирского Государственного Университета им. Столетовых «на удалёнку». С учётом того, что в ВУЗе учится много ребят из области и соседних регионов, информация не на шутку взволновала студенческую среду.«Преподаватели «по секрету» нам сказали, что с 1 ноября опять введут дистанционное обучение», - сетуют учащиеся ВЛГУ.Редакция «АиФ Владимир» созвонилась с отделом по связям с общественностью университета, который прокомментировал слухи о возвращении на дистант.«Ситуация с пандемией мониторится ежедневно. На сегодняшний день есть решение подготовить вариант смешанного расписания. Пока это только один из вариантов. Мы можем перейти, можем не перейти на него. На данный момент никаких приказов о переводе студентов «на удалёнку» нет», - пояснили ситуацию в пресс-центре ВУЗа.Что же такое смешанное расписание? Это вариант совмещения дистанционного обучения с очным. Иными словами, если ситуация ухудшится, то ВЛГУ должен быть готов разделить потоки студентов и максимально их обезопасить. В случае перехода на смешанную систему обучения, часть занятий, по возможности, будет проходить дистанционно.