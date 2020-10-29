Результаты соревнований будут известны позднее.

С 23 – 30 октября проходит VII Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Его участниками от Владимирской области стали Евгений Сухов и Роман Захаров – работники Владимирского производственного объединения «Точмаш» в Коврове. Это акционерное общество входит в состав госкорпорацию «Росатом».Они выполнили задания в компетенциях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа. Работу наших конкурсантов эксперты оценивали дистанционно. Результаты соревнований будут известны позднее.WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий. В этом году в них принимает участие около 300 конкурсантов со всей России и из ряда зарубежных стран, они соревнуются по 24 компетенциям.Основная цель мероприятия – актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей отечественной промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», крупнейших холдингов и корпораций.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)