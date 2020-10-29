Эпидемиологической ситуации в области был посвящен еженедельный брифинг в "белом доме!.

Эпидемиологической ситуации в области был посвящен еженедельный брифинг в Белом доме. Вице-губернатор Сергей Шевченко напомнил, что с 28 октября в области введен всеобщий масочный режим в местах массового пребывания людей. В встрече приняли также участие директор департамента здравоохранения Елена Утемова и директор департамента образования Ольга Беляева.Более 51 миллионов рублей получитобласть на лечение больных ковид-19. Деньги будут направлены на приобретениетранспорта, средств индивидуальной защиты и лекарств, улучшение материально-технической базы больниц и поликлиник, тестирование. По словам Шевченко,принцип амбулаторного лечения ковидом может быть изменен. Под эти цели предполагается отдать полностьюили частично отдельные поликлиники. Для того, чтобы больные пациентыне пересекались со здоровыми. Возможно, онибудут работать круглосуточно. Теперь лекарственные препараты для лечения ковидом пациенты смогут получать и на домашнем лечении.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Сегодня система выстраивает свою работу таким образом, чтобы на койках в круглосуточныхстационарах находились только те пациенты, которые нуждаются в первую очередьв кислородной поддержке, те пациенты, которые нуждаются в интенсивной терапии. Всем остальным пациентам мы максимально должны организовать оказание медицинской помощи на дому. Безусловнокачественное оказание помощи возможно только при организации амбулаторно-лекарственной терапии. Над чем мы сейчас работаем.По словам Ольги Беляевой,ситуация с заболеваемостью ковидом в детских садахи школах стабильная. Больше болеют педагоги, а не дети. И для того, чтобы обеспечить качественный учебный процесс, некоторые школы ушли на плановые каникулы, другие работают. Ситуацию с заболеваемостью ежедневно мониторят. На этой неделе на карантинеполностью, по словам Беляевой, толькошколаКамешково. Еще в 19-тишколахобласти закрыты на карантин по одному классу по ОРВИ или Ковиду.Открылись на этой неделе после карантинаи две школы в Судогодском районе.Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области:- Хочу сказать, что пока нет оснований для того, чтобы выходить всем образовательным организациям на дистанционную форму обучения. Причем, это непросто позиция департамента образования, это и позиция Роспотребнадзора. Они подтверждают, что нет не такой крайней ситуации и нет такой необходимости.