Александр Лукашенко решил поставить на место властей Литвы и Украины, которые, как ему кажется, вмешиваются в дела Белоруссии. Президент указал на ошибки коллег из этих стран.

Александр Лукашенко решил поставить на место властей Литвы и Украины, которые, как ему кажется, вмешиваются в дела Белоруссии. Президент указал на ошибки коллег из этих стран.Александр Лукашенко упомянул главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который осуждает белорусскую власть за жесткое обращение с протестующими. Президент вспомнил, как партия дипломата проиграла выборы оппозиционерам, из-за чего ее члены не прошли в парламент.Также Лукашенко заговорил о результатах украинских выборов в местное самоуправление. Он назвал итоги голосования "сокрушительным поражением".Поэтому президент Белоруссии призывает Владимира Зеленского обращать внимание на проблемы только своего государства. "Не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя", – указал Александр Григорьевич.Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются до сих пор. После президентских выборов, итоги которых не признали многие жители республики, прошло уже три месяца.Народ, уверенный в фальсификации результатов голосования, требует отставки Лукашенко. Александр Григорьевич уверен, что акции протеста координируются властями соседних стран, в том числе Литвы и Украины.Многие эксперты убеждены в скорой отставке Лукашенко. Например, бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Гончарик уверен, что Батька .