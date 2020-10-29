Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с чиновниками 29 октября заявил об угрозе со стороны НАТО. Он не исключил агрессии Североатлантического альянса против республики.

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с чиновниками 29 октября заявил об угрозе со стороны НАТО. Он не исключил агрессии Североатлантического альянса против республики.Даже если НАТО вторгнется в Белоруссию, захватить страну не получится, уверен Лукашенко. Республика может в одиночестве отстоять свою независимость, без помощи посторонних, заявил глава государства.Он дал понять, что отстаивать независимость республика будет до последнего бойца. "Мы за свою страну погибнем все", – сказал президент.Наибольшую угрозу Белоруссии представляет Польша, считает Лукашенко. Он напомнил, что в разгар протестом в Гродно вывешивали польские флаги.Белорусский лидер рассказал о деталях разговора с госсекретарем США Майком Помпео. По словам Лукашенко, он предупредил главу Госдепа, что республика будет отвечать на агрессию со стороны Литвы, Польши или Украины.Об угрозе со стороны НАТО Лукашенко заговорил в первые дни протестов. Во время встречи с гродненскими депутатами 22 августа он заявил, что Североатлантический альянс подтягивает войска к границам Белоруссии.Президент привел войска в полную боеготовность. Под Гродно перебросили витебских десантников. На боевое дежурство заступили реактивные системы залпового огня "Полонез", комплексы противовоздушной обороны С-300 и тактические ракеты "Точка-У".В середине сентября в Белоруссии прошли совместные с Россией военные учения "Славянское братство". В маневрах участвовали подразделения российских воздушно-десантных войск.С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Евросоюз не признал итоги выборов. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выехала в Евросоюз. Она встречалась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.