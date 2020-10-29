Вместе с антибиотиками из продажи пропал и препарат "Курантил" .

В Муроме продолжают раскупать таблетки – вслед за противовирусными препаратами из аптек исчезли антибиотики, которые часто прописывают пациентам с коронавирусом или пневмонией. На это жители жаловались в социальных сетях. Как сообщает интернет-порталМуром24.РФ, дефицит определенного ряда антибиотиков связывают не только с высоким спросом, но и со сложностями маркировки лекарственных препаратов. Вместе с антибиотиками из продажи пропал и препарат "Курантил" с сосудорасширяющим действием, который врачи также выписывают больным с COVID-19. Заметим, что этот же препарат гинекологи назначают беременным женщинам.Напомним, в самом начале пандемии владимирцы раскупили , а потом и антисептики.