В московский офис компании Яндекс.Такси на Огородном проезде проник 45-летний мужчина, который облил себя бензином и требовал встречи с генеральным директором фирмы. В противном случае он ..

В московский офис компании "Яндекс.Такси" на Огородном проезде проник 45-летний мужчина, который облил себя бензином и требовал встречи с генеральным директором фирмы. В противном случае он угрожал совершить самосожжение.В здание были вызваны полицейские. Они задержали нарушителя порядка и доставили его в отделение. Для перестраховки на место происшествия также приехали медики, но, к счастью, мужчина не успел нанести себе вреда. В настоящее время правоохранители устанавливают, что побудило его к таким действиям, передает телеканал "".