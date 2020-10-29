Теперь без маски ни зайти, ни выйти - всё строго.

С 28 октября ношение маски в публичных местах обязательно теперь на территории всей России. А можно ли поехать в другой город, при этом забыв средство защиты? Сотрудники вокзала отвечают - можно, но без маски вы все равно не останетесь. О том как противостоят короновирусу на владимирском ж/д вокзале , расскажет Артем Яковенко.На входе плакат с рекомендациями, а на полу наклейки, напоминающие о дистанции между посетителями вокзала. По сути , это ворота в город. И первыми приезжающих встречают сотрудники отдела транспортной безопасности. Теперь без маски ни зайти, ни выйти - всё строго. Первый и последний пункты досмотра - на входе и выходе.Владимир Соляной, начальник охраны подразделения транспортной безопасности "Азимут":- Мы можем только рекомендовать всем посетителям вокзала, то есть пассажирам надевать средства индивидуальной защиты. Других мер, к сожаления у нас нет. И единственное, если сильно возмущаются граждане, мы приглашаем сотрудников полиции.А полицейские постоянно патрулируют всю площадь вокзала. При выявлении нарушителя - проводят беседу и выдают маску. В случае отказа могут выписать административное нарушение. Оно грозит предупреждением. А в случаи повторного нарушения - штрафом от одной до тридцати тысяч рублей.Александр Трифонов,начальник ОИАЗ владимирского ЛО МВД России на транспорте,майор полиции:- Если у данного гражданина маски нет, то полицейский с этим человеком маской поделится. У нас есть специализированный запас на посту. Есть старые люди, пожилые люди, есть люди, которые вообще не знают о том, что он введен. Сотрудник полиции, как говорится сразу не бросается в пекло. И нет такой задачи, чтобы всех поголовно привлечь к административной ответственности.Если же кому -то станет плохо в поезде или на вокзале - он попадет в медпункт к Людмиле Леонидовне. В медицине она уже сорок два года. Чаще всего, говорит Людмила, принимает своеобразные "эстафеты больных" от других фельдшеров, в том числе, по коронавирусу. При малейшем подозрении на ковид-19, под руками - средства защиты.Людмила Масяс, фельдшер:- Нас вызывают в поезд или "эстафета" контактные по коронавирусу, то есть начальник поезда или проводники или пассажиры, которые рядом ехали. И мы выходим в специальном костюме - шапочка, маска.Каждый два часа сотрудники вокзала вместе с клининговой компанией дезинфицируют все помещения. Отмечают - посетителей стало меньше.Маргарита Дегтяренко, дежурный помощник начальника Ж/Д вокзала:- Наверное все таки началось уменьшение пассажира-потока. Незначительно, но все таки началось. Люди немного призадумались. Пассажира-потом все таки уменьшился. // Соответственно больше пассажиров стало носить маски. Я думаю, что процентов 90 уже носят маски.Требование Роспотребнадзора повсеместно носить маски не стало неожиданностью, говорят сотрудники вокзала. В первую очередь, для самих посетителей. Сейчас люди более ответственно относятся к своему здоровью. Маски и перчатки есть практически у всех.Артём Яковенко, Илья Хлудов, Вести Владимир.