В результате проведенного обследования места жительства у мужчины были обнаружены предметы, конструктивно схожие с автоматом, пистолетами и около 400 патронов различного калибра...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов.В результате проведенного обследования места жительства на Ключевой улице у 42-летнего москвича оперативниками были обнаружены предметы, конструктивно схожие с автоматом, пистолетами и около 400 патронов различного калибра. Согласно проведенному исследованию изъятое оружие является автоматом «АК-74» калибра 5,45 мм, который переделан самодельным способом и относится к ручному нарезному огнестрельному оружию. Изъятые боеприпасы в количестве 100 штук являются патронами калибра 7,62х39 мм. Остальное изъятое направлено на баллистическую экспертизу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22