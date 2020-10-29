Аналитики одного из популярных сервисов по трудоустройству провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какие города России они считают самыми экологичными. Участники исследования ..

Аналитики одного из популярных сервисов по трудоустройству провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какие города России они считают самыми экологичными. Участники исследования рассказали, в каких городах самые чистые вода, воздух и ситуация с окружающей средой в целом.Выяснилось, что наиболее "чистыми" россияне считают Тюмень и Казань. Самыми грязными же оказались Рязань и Тольятти. Респонденты считают, что лучшую воду можно найти в Иркутске и Красноярске, а за чистым воздухом следует ездить в Тюмень и Краснодар, сообщает телеканал "".