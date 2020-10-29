Накипело. Владимирские фельдшеры устали слушать сухие чиновничьи отчеты. Медработники городской станции скорой помощи в подробностях рассказали о том, как им приходится спасать

Накипело. Владимирские фельдшеры устали слушать сухие чиновничьи отчеты. Медработники городской станции скорой помощи в подробностях рассказали о том, как им приходится спасать коронавирусных больных. Василиса Коновалова, фельдшер со скорой, говорит, что у нее больше нет сил молчать. С ее слов, реальная картина спасения ковидных больных не соответствует той, что рисуют в Белом доме. В соцсетях