Во Владимире две АЗС торгуют некачественным топливом. К такому выводу пришли общественники из “Народного контроля”. Они поделились результатами серии рейдов в рамках проекта

Во Владимире две АЗС торгуют некачественным топливом. К такому выводу пришли общественники из “Народного контроля”. Они поделились результатами серии рейдов в рамках проекта “Трасса. Качественное топливо и безопасные дороги”. Во Владимире проверили 12-ть АЗС. На заправках общественники проводили контрольную закупку топлива, смотрели его цвет и отправляли на экспертизу. В итоге выяснили, что две заправочные станции