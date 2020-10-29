Установлено, что злоумышленник, используя чужой аккаунт в мобильном приложении, открыл автомобиль и совершил на нем поездку по улицам города...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении иномаркой.В полицию поступило заявление от менеджера одной из каршеринговых компаний. Он сообщил, что неизвестный в Аптекарском переулке путем взлома аккаунта в мобильном приложении фирмы, неправомерно завладел автомобилем «Фольксваген Поло», стоимостью более 800 тысяч рублей, принадлежащим компании.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Бауманской улице задержали подозреваемого – 23-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник, используя чужой аккаунт в мобильном приложении, открыл автомобиль и совершил на нем поездку по улицам города, после чего припарковал его в Лефортовском переулке.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60