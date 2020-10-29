В Москве 28 октября наградили 49 победителей конкурса Лидеры России. Политика. Они смогут поучаствовать в уникальной образовательной программе и поработать с одним из наставников конкурса.

В Москве 28 октября наградили 49 победителей конкурса "Лидеры России. Политика". Они смогут поучаствовать в уникальной образовательной программе и поработать с одним из наставников конкурса.Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко призвал финалистов поддерживать связь друг с другом. "Это невероятный ресурс для движения вперед и для развития", – отметил он. По его словам, с наставниками могут поработать и те, кто был финалистом, но не стал победителем.Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров уточнил, что больше половины победителей – моложе 40 лет. В политику идут молодые люди со свежими идеями, отметил он.Финалисты приобрели знания и навыки, которые помогут в карьерном развитии, подчеркнул Комиссаров. Организаторы создали условия, максимально приближенные к реальным, отметил он."Не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное – это работа для людей и ради людей", – напомнил Комиссаров.стали представители многих регионов России – от Дагестана и Якутии. В число лучших вошли Ольга Бороненко из Москвы, Алексей Волоцков из Волгоградской области, Артем Кольцов из Санкт-Петербурга, Юлия Оглоблина из Мордовии и другие.Напомним, что конкурс "Лидеры России. Политика" начался 25 февраля 2020 года. Организаторы получили 34 тысячи заявок, к дистанционному отбору пригласили более девяти тысяч конкурсантов, а до контрольного тестирования перед полуфиналом дошли 544 человека. Победители получат наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей России.Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина. Организатором является АНО "Россия – страна возможностей". Она развивает платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я – профессионал", всероссийский конкурс "Большая перемена" и другие.