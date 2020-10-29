В руководстве региона доложили о положительной динамике в работе учреждений.

По информации департамента образования региона на 29 октября, во Владимирской области на карантин закрыто одно учебное учреждение. Это школа №1 в Камешково. Ещё в 12 школах региона закрыты по одному классу. Неделю назад было 19. В связи с этим чиновники считают, что это свидетельствует о положительной динамике.Что касается детских садов, то закрыты всего два дошкольных образовательных учреждения. В 17 садиках на карантине по одной группе воспитанников. В сравнении с прошлой неделей их количество сократилось на семь.«Диагноз коронавирус поставлен 182 детям. Переводить всех на дистанционку нецелесообразно. Вопросы решаются точечно, руководителями школ при учёте мнения Роспотребнадзора», - в очередной раз отметила начальник департамента образования области Ольга Беляева.Добавим, что сегодня стало известно о том, что на случай ухудшения эпидситуации в ВЛГУ готовят альтернативное расписание. Если обстановка будет неблагоприятной, то