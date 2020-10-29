По вторникам и четвергам еженедельно Владимирская областная станция переливания крови приглашает владимирцев, переболевших ковидом сдать кровь на плазму. Она необходима для лечения вновь заболевших этой инфекцией.
По вторникам и четвергам еженедельно Владимирская областная станция переливания крови приглашает владимирцев, переболевших ковидом сдать кровь на плазму. Она необходима для лечения вновь заболевших этой инфекцией.
Дмитрий Находкин, главный врач Областной станции переливания крови:
- Приглашаем людей, которые переболели вирусом
Covid
-19
для того, чтобы сдать плазму. Из неё мы сделаем лекарство
для тех,
кто сейчас болеет. Поэтому мы обращаемся к жителям Владимирской области, если
вы переболели, у вас есть на руках результаты ПЦР обследование, приходите, пожалуйста! Мы будем рады Вас видеть!
Потенциальные
доноры должны иметь два отрицательных анализа ПЦР на
Covid
-19. При этом с момента выздоровления должно
пройти не менее двух недель,
предупреждает
главный врач Областной станции переливания крови. Заготовкой антиковидной плазмы
станция
занимается с июля. За это время заготовлено около 40 литров компонента крови. И по словам медиков,
один донор может обеспечить плазмой до трех пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции имунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентов. Среди тех, кто сегодня пришел снова сдать
кровь и Денис Котков. Он был в июле среди добровольцев, первыми пришедшим на помощь.
Денис Котков, житель Владимира:
- Как вы думаете ваша кровь кому-то поможет?
- Я думаю, что да! Уже люди присылали смс-ки, кому-то переливали!
- Вам было приятно, если кому-то помогло?
- Само собой! Если кому-то что -то помогло!