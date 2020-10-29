Полицейские задержали фигуранта у магазина, в котором он пытался сбыть похищенное.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, летом текущего года фигурант увидел на лавочке в сквере оставленный кем-то мобильный телефон, который забрал себе. Владелица, поняв, что забыла гаджет, вернулась в парк. По пути она встретила обвиняемого, который сказал, что ничего не находил.Впоследствии злоумышленник попытался реализовать похищенное в комиссионном магазине, но в покупке ему отказали.На выходе из магазина фигуранта задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра похищенный телефон был изъят.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.