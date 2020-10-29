Происшествие произошло сегодня утром.

Утром 29 октября, примерно в 10:40, на 26 километре трассы М7 в посёлке Боголюбово произошла авария. Грузовик насмерть сбил пожилую женщину.По предварительным данным УМВД по Владимирской области, управлявший «MANом» 40-летний водитель совершил наезд на 77-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.Полиция проводит проверку. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.