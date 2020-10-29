Мероприятия проводятся с представителями разных возрастных групп и профессий.

Полицейские Владимирской области продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику мошенничеств среди жителей региона. К участию в мероприятиях привлекаются общественники и представители средств массовой информации.Накануне сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Ковровский», поддержав информационный проект региональной газеты, приняли участие во встрече с гражданами. Темой встречи стала защита финансовых активов от преступных посягательств.Сотрудники полиции обратили внимание собравшихся на различные способы мошенничеств, которыми сегодня пользуются злоумышленники, особое внимание уделив киберпреступлениям. Спикеры привели реальные примеры из практики, отметив, что сегодня распространены случаи мошенничеств с банковскими картами и в сети Интернет. В ходе разговора полицейские напомнили о важности быть внимательными, не открывать двери незнакомцам, которые пытаются продать какой-либо товар, никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить предоплату за покупки незнакомым людям.Мероприятие поддержали члены Общественного совета при МО МВД России «Ковровский», отметившие несомненную пользу подобных встреч для пенсионеров, которых в зале было большинство. По мнению общественников, такой формат помогает доносить важную информацию до той части населения, представители которой в силу возраста не всегда способны быстро оценить ситуацию и дать отпор мошенникам.Подобные профилактические встречи с представителями регионального МЧС, образовательных и медицинских учреждений провели сотрудники УМВД России по городу Владимиру.Правоохранители, в частности, отметили, что жертвами киберпреступников становятся люди разного возраста и различных профессий. Зачастую потерпевшие, зная о какой-то конкретной схеме обмана, все же идут на поводу у злоумышленников и переводят большие суммы денег из-за собственной невнимательности. Полицейские призвали участников встреч быть бдительными и вручили памятки с полезной информацией о том, как защититься от мошенников.